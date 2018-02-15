Кривава трагедія у Флориді: колишній учень вбив 17 школярів, багато поранених

Джерело: AP

У Флориді відбулася одна з найкривавіших шкільних трагедій. Колишній учень 19-річний Ніколас Круз, якого виключено за систематичне порушення шкільної дисципліни, відкрив вогонь з гвинтівки на території навчального закладу. Підсумком стрільби стала загибель 17 осіб, приблизно стільки ж отримали поранення.

Трагедія трапилася 14 лютого в містечку Паркленд (Parkland), штат Флорида, журналісти з США вже назвали її однією з найкривавіших, за всю історію подібних подій в освітніх установах Америки.

Встановлено, що в середині навчального дня Круз прибув до будівлі школи, де включив пожежну сигналізацію. За словами очевидців трагедії, учні та персонал закладу вирішили, що відбувається навчальна тривога і почали залишати свої класи. У цей час підозрюваний відкрив вогонь. Він був озброєний автоматичною гвинтівкою Colt AR-15 (цивільна версія М-16, яка використовується в армії США).

Як розповів представникам ЗМІ місцевий шериф Скотт Ісраель, Круз застрелив трьох людей перед будівлею шкільного корпусу, а потім зайшов всередину школи і продовжив розстрілювати людей вже там, убивши ще 12 осіб. Пізніше ще двоє постраждалих померли в лікарні. Всього жертвами стрілянини виявилися 17 осіб, серед яких були як учні, так і співробітники школи, включаючи тренера шкільної команди з американського футболу. Число поранених ще уточнюється, за різними даними, воно становить від 14 до 20 осіб.

У плутанині, яка почалася, не всі зрозуміли, що ж саме відбувається, однак деякі викладачі швидко зорієнтувалися в ситуації. Наприклад, одна з вчительок на ім'я Мелісса Фалковскі оперативно зібрала групу з 19 підлітків і закрилася з ними в громадському туалеті. При цьому вона швидко пояснила учням, щоб ті ні в якому разі не дзвонили по телефонах, а писали sms або через месенджери просили своїх знайомих викликати поліцію. В іншому випадку, зловмисник би почув їхню розмову і виявив би їх укриття. Ховатися в туалеті вчительці з дітьми довелося 40 хвилин.

Хтось встиг перестрибнути через паркан школи і таким чином зберегти своє життя. «Я почув щось, схоже на вибух петарди, після чого подивився на свого приятеля, і він запитав мене: «Ти чув це?». Я відразу зрозумів, в чому справа. Не кажучи ні слова, я буквально перелетів через шкільну огорожу і помчав у бік дороги, яка вела з нашої школи. Коли я біг, я побачив як до шкільного будинку мчать поліцейські машини і фургони зі спецназом, а, крім того, почув шум вертольота», - розповів «Бі-бі-сі» один з учнів, Бейлі Восберг.

Поліція і штурмова група спецназу прибули на місце події оперативно, проте Круз зумів втекти зі школи після скоєного. Його затримали через годину. За даними деяких ЗМІ, він не чинив опору при затриманні, інші видання повідомляють, що Круз вступив в перестрілку з поліцейськими і отримав легке поранення. У момент затримання у Круза при собі була гвинтівка і безліч магазинів до неї.

Про підозрюваного відомо, що він раніше був учнем даної школи, його виключили з неї за численні випадки порушення дисципліни. За даними CNN, Круз придбав вогнепальну зброю в 2017 році. Нападник благополучно пройшов перевірку, яка проводиться в США.