Американець убив свою дівчину і 14 годин вів перестрілку з поліцією

У Детройті американець застрелив свою дівчину і ще двох жінок, а потім протягом 14 годин вів перестрілку з поліцейськими. Про це повідомляє Fox News.

49-річний житель Детройта вбив свою дівчину і двох її родичок, а потім поранив трьох прибулих на місце співробітників поліції. Перестрілка між поліцейськими і чоловіком тривала 14 годин. Стрілець помер від вогнепального поранення, яке наніс собі сам, увечері 12 лютого.

Раніше повідомлялося, що в штаті Кентуккі чоловік застрелив чотирьох людей і наклав на себе руки.