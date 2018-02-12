​12 лютого у Польщі набули чинності зміни до закону про іноземців

Згідно з поправками, громадяни з держав з-поза меж Європейського Союзу можуть переносити свої компанії до Польщі і на цій основі отримувати дозволи на тимчасове перебування в країні. Закон вводить директиву Європейського парламенту і Ради Євросоюзу від 15 травня 2014 року. Термін введення директиви закінчився 29 листопада 2016 року. За інформацією Управління з питань іноземців, зміни можуть стосуватися 200 тисяч осіб.

Максимальний термін для перенесення компанії до Польщі становить 3 роки у випадку менеджерів і фахівців та 1 рік у випадку стажистів. Щоб скористатися можливістю перенесення компанії, потрібно працювати в даній фірмі протягом 12 місяців у випадку менеджерів та фахівців і 6 місяців у випадку стажистів.

Скерувати воєводі клопотання про дозвіл на тимчасове перебування у Польщі може тільки керівництво компанії, яку переносять. На основі дозволу іноземець зможе працювати в даній фірмі на території всього Євросоюзу.

Крім того, згідно з поправками до закону про іноземців, особи, які подали клопотання про отримання дозволу на постійне перебування, повинні знати польську мову щонайменше на рівні B1. Оновлений закон передбачає ще ряд змін, інформує Польське радіо.