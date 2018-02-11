Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї в Пхеньян

Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна «якомога швидше» відвідати Пхеньян. Запрошення передала його молодша сестра Кім Йо Чжон, яка першою з сім'ї північнокорейських лідерів відвідала Сеул з нагоди Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Зустріч пройшла в президентському палаці, відомому як «Блакитний будинок». Повідомляється, що президент Мун Чже Ін обмінявся теплими словами з сестрою Кім Чен Ина, яка прибула до Сеула разом з формальним очільником КНДР – головою президії Верховних зборів країни Кім Йон Намом.

Це найвищого рангу ​​делегація в Сеулі з півночі півострова від часу корейської війни 1950-х років. Одночасно це перший візит члена владної сім'ї КНДР – після війни ніхто з родичів Кім Чен Ина не бував у Південній Кореї, в той час як президенти Південної Кореї були в Пхеньяні двічі.

Зустріч стала можливою завдяки зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, в якій обидві Кореї беруть участь під одним прапором.