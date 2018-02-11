Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї в Пхеньян
Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна «якомога швидше» відвідати Пхеньян.
Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї Мун Чже Іна «якомога швидше» відвідати Пхеньян. Запрошення передала його молодша сестра Кім Йо Чжон, яка першою з сім'ї північнокорейських лідерів відвідала Сеул з нагоди Олімпійських ігор в Пхьончхані.
Зустріч пройшла в президентському палаці, відомому як «Блакитний будинок». Повідомляється, що президент Мун Чже Ін обмінявся теплими словами з сестрою Кім Чен Ина, яка прибула до Сеула разом з формальним очільником КНДР – головою президії Верховних зборів країни Кім Йон Намом.
Це найвищого рангу делегація в Сеулі з півночі півострова від часу корейської війни 1950-х років. Одночасно це перший візит члена владної сім'ї КНДР – після війни ніхто з родичів Кім Чен Ина не бував у Південній Кореї, в той час як президенти Південної Кореї були в Пхеньяні двічі.
Зустріч стала можливою завдяки зимовій Олімпіаді в Пхьончхані, в якій обидві Кореї беруть участь під одним прапором.