У Нідерландах за шахрайство на 570 млн затриманий банкір з Росії
У Нідерландах затримано голову одного з російських банків.
Відзначається, що він є фігурантом справи про шахрайство на 570 мільйонів рублів.
- Обвинувачений, який діяв у складі організованої групи та викрав шляхом шахрайства 570 мільйонів рублів, затриманий компетентними органами Королівства Нідерланди ..., - про це повідомила журналістам офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.
Вона додала, що зараз робляться кроки щодо екстрадиції банкіра на територію Росії. При цьому особистість і очолюваний ним раніше банк поки не розкриваються.
У МВС також пояснили, що в РФ він заочно арештований і йому загрожує до десяти років в'язниці.