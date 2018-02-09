У Нідерландах за шахрайство на 570 млн затриманий банкір з Росії

Відзначається, що він є фігурантом справи про шахрайство на 570 мільйонів рублів.

- Обвинувачений, який діяв у складі організованої групи та викрав шляхом шахрайства 570 мільйонів рублів, затриманий компетентними органами Королівства Нідерланди ..., - про це повідомила журналістам офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.

Вона додала, що зараз робляться кроки щодо екстрадиції банкіра на територію Росії. При цьому особистість і очолюваний ним раніше банк поки не розкриваються.

У МВС також пояснили, що в РФ він заочно арештований і йому загрожує до десяти років в'язниці.