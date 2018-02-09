Розкрито найбільший сексуальний скандал в британській владі

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Кожна п'ята людина, що працює в британському парламенті, хоч раз за минулий рік піддавалася сексуальним домаганням. Про це йдеться в доповіді, яка потрапила у розпорядження The Independent ще до публікації.

Відзначається, що в опитуванні взяли участь одна тисяча триста сімдесят сім співробітників парламенту. В результаті з'ясувалося, що 39 відсотків респондентів постійно зазнають знущань і сексуальних переслідувань.

Жінки, що працюють у Вестмінстері, в два рази частіше, ніж чоловіки, стають жертвами домагань. У деяких випадках вони зізнавалися, що їх не тільки мацали, а й ґвалтували.

За словами авторів доповіді, незалежно від того, які заходи будуть прийняті за підсумками, важливо хоча б те, що тепер співробітники парламенту відчують: вони можуть розповісти про те, що з ними сталося, не ризикуючи при цьому втратити роботу.

1 листопада минулого року міністр оборони Майкл Феллон покинув свій пост після звинувачення в домаганні до журналістки. Через кілька днів від роботи в британському парламенті через підозри в сексуальних домаганнях усунули депутата від Лейбористської партії Келвіна Хопкінса. 27-річна Ава Етемадзаде (Ava Etemadzadeh) розповіла, що 76-річний політик відправляв їй на телефон «непристойні повідомлення». Зокрема, чоловік називав її «привабливою» і «прекрасною молодою жінкою».