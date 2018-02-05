Американські вуду-екзорцистки підпалили 5-річну дівчинку

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В американському штаті Массачусетс дві сестри зв'язали і підпалили п'ятирічну дівчинку, виганяючи з неї демона, через якого вона нібито погано себе вела. Жінки також погрожували відрізати голову її восьмирічному братові за допомогою мачете. Про подію повідомляє New York Post.

Хлопчик розповів поліції, що екзорцистки Пегі ЛаБозьер (Peggy LaBossiere) і Рейчел Хілер (Rachel Hilaire) двічі зв'язували його сестру, після чого підпалили їй обличчя, встромляли голкоподібні предмети в руку і шию і пускали кров. Дівчинка додала, що їй в очі також заливали пекучу рідину.

Постраждалу відвезли в лікарню з опіками обличчя третього ступеня. Потім її разом з братом забрали соціальні служби.

Жінок для проведення ритуалу найняла мати дітей. Вона родом з Гаїті і працює перукарем, а ЛаБозьер була її клієнткою. Матір поскаржилася, що її дочка не слухається і поводиться капризно, і попросила провести вуду-ритуал вигнання з неї демона. Жінку не притягли до відповідальності, однак відправили на психіатричне лікування.

ЛаБозьер і Хіларі розповіли, що часто проводили процедури «очищення» для друзів і родичів за допомогою ванн. Ритуал включав в себе спів молитов, розтирання ладану і масел по тілу і спалення мірри. За їх словами, діти іноді обпікалися, коли духи покидали їх тіло.

Обидві сестри заперечують нанесення каліцтв дівчинці, вони постануть перед судом 7 лютого. Наданий їм державний захисник поки не дав коментарів.

Вуду - африканська релігія, заснована на переконанні, що духи є частиною матеріального світу і можуть впливати на події і людей. Гаїтянська вуду є найбільш ортодоксальним різновидом релігії.