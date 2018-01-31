Трамп не закриватиме тюрму у Гуантанамо

Бараку Обамі не вдалося закрити в'язницю в Гуантанамо. Вона протрималася до Трампа, який підписав указ про те, щоб вона продовжила роботу і в майбутньому.

Тюрма на військовій базі США в Гуантанамо не буде закрита, заявив президент США Дональд Трамп у вівторок, 30 січня, під час свого першого звернення до американського Конгресу "Про становище країни". "Я тільки що підписав указ міністра оборони Меттіс переглянути нашу політику утримання ув'язнених під вартою і залишити в роботі діючі місця ув'язнення в Гуантанамо", - заявив Трамп, повідомляє dw.

Раніше він вже висловлювався проти подальших звільнень в'язнів Гуантанамо. На думку Трампа, яке він висловив на своїй сторінці в Twitter, в Гуантанамо знаходяться "вкрай небезпечні особистості, і їм не можна дозволяти повертатися".

Табір в Гуантанамо був створений після терактів у США 11 вересня 2001 року. Там містяться передбачувані мусульманські терористи, щодо яких не ведуться офіційні кримінальні справи. Барак Обама мав намір закрити його ще в 2009 році, відразу вступу на посаду президента. Звільнення в'язнів затягнулося багато в чому через те, що Конгрес США, більшість в якому мали республіканці, чинив опір тому, що колишні в'язні залишаться на американській землі. Зараз в Гуантанамо перебуває 41 в'язень.