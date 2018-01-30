Мати вбила 1,5-річну дитину, прийнявши її за ляльку

У Заводському районі Кемерова 39-річна мати, перебуваючи в стані сильного наркотичного сп'яніння, кілька разів ударила ножем свою півторарічну доньку, прийнявши її за ляльку. Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

- Допитати затриману вдалося тільки через кілька годин. Жінка пояснила, що після вживання наркотичного засобу їй здалося, що в кімнаті знаходиться не дитина, а лялька, від якої йде небезпека, - повідомляється.

Тіло дитини було виявлено в орендованій квартирі, де жила сім'я.

Факт вживання жінкою наркотиків був підтверджений на медичному огляді. Їй висунули звинувачення за статтею "Вбивство малолітньої дитини". Найближчим часом буде вирішено питання про взяття її під варту.