Жителя Індії на смерть засмоктав апарат МРТ

В Індії пацієнта засмоктав апарат МРТ, після чого той помер. Інцидент стався в місті Мумбаї, передає телеканал NDTV.

Відвідувач лікарні Раджеш Мару (Rajesh Maru) зайшов в кабінет МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном. Через потужне магнітне поле сканера його тут же засмоктало всередину. Апарат відключили і дістали з нього Мару, але через десять хвилин він помер від отриманих травм в реанімації.

Родичі загиблого повідомили, що персонал медустанови запевнив їх, що апарат вимкнений і заходити в кабінет безпечно. «Коли ми сказали їм, що заходити в приміщення з металевим предметом може бути небезпечно, вони запевнили нас, що весь час так роблять», - сказала родичка загиблого.

У поліції повідомили, що стосовно лікаря і двох відповідальних за роботу апарату порушено справу за статтею про заподіяння смерті з необережності. У лікарні також проведуть перевірку в зв'язку з тим, що сталося.