Учитель обпоїв школяра, згвалтував і зняв все на відео

Жертва злочину розповів, що чоловік спочатку пригостив його пивом, після чого йому стало погано і він заснув на дивані.

У Техасі слідчі звинуватили позаштатного вчителя в сексуальному насильстві над школярем і зйомці цього на відео, поки неповнолітній міцно спав. За версією слідства, 35-річний Мануель Гамбоа запросив 17-річного учня в свою квартиру в Х'юстоні. У той час чоловік заміняв іншого викладача в місцевій середній школі, повідомляє People.

Мануель умовив учня випити з ним пива. Підліток, чиє ім'я не називається з юридичних причин, розповів, що випив кілька келихів, після чого у нього закрутилася голова, так як до цього він вкрай рідко пив алкоголь.Тоді хлопець сказав Мануелю, що йому погано, і приліг на диван у вітальні.

Однак коли через деякий час учень прийшов до тями, то побачив, що поруч з ним лежить обвинувачений. Коли він встав, щоб піти у ванну кімнату, Мануель ляснув його по сідницях. Крім того, під час сечовипускання підліток відчув дискомфорт і невеликий біль. Пізніше він попросив чоловіка дати йому зателефонувати і, взявши його мобільний телефон, виявив там відверті фото і відео, де Мануель гвалтує його.

У лікарні було проведено огляд неповнолітнього на предмет насильства, і була знайдена ДНК іншої людини. Зараз Мануель заарештований, йому призначена застава у $ 80 тис.