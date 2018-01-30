Volkswagen зізнався в дослідах на мавпах

Автомобільний концерн Volkswagen хоче відмовитися в майбутньому від дослідів на мавпах в світлі скандалу, в який виявилися втягнуті найбільші німецькі автовиробники. Про це повідомляє Handelsblatt.

«Ми хочемо в майбутньому повністю виключити досліди на тваринах. Щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося», - заявив генеральний уповноважений концерну Томас Штег.

Крім того, Volkswagen збирається простежити, що сталося з мавпами в результаті дослідів, і як вони почуваються сьогодні.

Голова концерну Матіас Мюллер також назвав такі досліди неприйнятними.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen, BMW і Daimler в рамках науково-дослідного об'єднання з питань клімату та охорони здоров'я в транспортному секторі (EUGT) проводили дослідження за участю тварин і людей, щоб встановити, як діоксид азоту, який виділяється при роботі дизельних двигунів, впливає на здоров'я.