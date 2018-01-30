Гендиректор EasyJet скоротив собі зарплату заради рівності з жінками
У всіх інших відносинах винагорода нового начальника буде відповідати рівню минулого.
Новий гендиректор лоукостера EasyJet Йохан Лундгрен урізав собі річну зарплату на £ 34 тис. До рівня своєї попередниці Керолін Маккол. Про це повідомляє CNN Money.
Тепер оклад керівника складе £ 706 тис. на рік ($ 994 тис.).
У компанії повідомили, що і в усіх інших відносинах винагорода нового начальника буде відповідати рівню минулого.
У листопаді 2017 року лоукостер зізнався в різниці в зарплатах в 52% між чоловіками і жінками в компанії. Цю розбіжність пояснили тим, що більшість пілотів-чоловіків отримують зарплати вищі, ніж їх колеги жіночої статі, яких в штаті всього 5%.
РНагадаємо, раніше жінки в корпорації «Бі-бі-сі» поскаржилися на те, що заробляють менше, ніж чоловіки на еквівалентних посадах.