У Португалії дід з батьком учня влаштували перестрілку в школі

У португальському місті Назаре на території шкільного двору сталася перестрілка між родичами одного з учнів. Про це пише Jornal de Noticias.

За даними видання, інцидент стався вранці, коли батько, який отримав в суді дозвіл на побачення з сином, прийшов до навчального закладу. Коли про це стало відомо його колишній дружині і її 67-річному батькові, вони теж прийшли на територію школи.

В результаті сварки між дідом і батьком хлопчика літній чоловік загинув. Батько учня поранив його ножем і вистрілив в нього чотири рази. Діда доставили в лікарню у важкому стані, де він невдовзі помер. Після інциденту школа була закрита.