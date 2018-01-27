Лукашенко знайшов заміну податку «на дармоїдство»

Президент Білорусі схвалив документ, який передбачає скасування стягування спеціального грошового збору з непрацюючих громадян.

«У новий декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат. При цьому особи, що раніше визнавалися платниками цього збору, звільнені від його сплати», - йдеться на сайті президента Білорусі. Відзначається, що документом передбачено інший підхід, спрямований на стимулювання працездатних непрацюючих громадян до легальної зайнятості. «Передбачено, що з 1 січня 2019 року такі особи будуть здійснювати оплату субсидованих державою послуг за повною вартістю. Конкретний перелік таких послуг доручено визначити уряду», - зазначає прес-служба президента.