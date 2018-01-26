Мати намагалась вигнати з сина злого духа за допомогою розпеченої духовки

У Нідерландах 39-річній жінці пред'явили звинувачення в жорсткому поводженні з дітьми через спроби вигнати з сина злого духа. Про це повідомляє BBC News.

Жінка, прагнучи «очистити» свою дев'ятирічну дитину, провела своєрідний обряд екзорцизму, засунувши його руки в розпечену духовку. Мати також вставляла синові в вуха вату, що в підсумку погіршило його слух. Хлопчика забрали у неї в 2016 році.

Адвокат жінки наполягає, що вона не може бути визнана винною, оскільки вважала свої дії корисними для дитини. «Жорстоке поводження означає, що ви навмисне завдаєте комусь біль, а в даному випадку це не так», - сказав він.

Як зазначається, жінка має голландсько-марокканське походження. Згідно з дослідженням нідерландської організації з охорони психічного здоров'я GGZ, від 60 до 80 відсотків мусульман в країні вважають, що будь-які проблеми з психікою у людей викликані демонами, пише BBC News. У той же час даний випадок вважається першим подібним на території Нідерландів. Попередні слухання у справі будуть проходити в місті Рурмонд.