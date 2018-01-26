У Берліні приступили до першого раунду переговорів про формування майбутнього уряду Німеччини

У Берліні в штаб-квартирі християнських демократів в п'ятницю, 26 січня, почалася зустріч лідерів Християнського-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - Ангели Меркель (Angela Merkel), Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) і Мартіна Шульца (Martin Schulz), повідомляє dw.

Пізніше відбудеться перше засідання 15 учасників групи переговірників, робота якої триватиме до тих пір, поки не буде сформовано новий уряд Німеччини. Представники ХДС / ХСС сподіваються, що це може статися до 8 лютого, проте уряд "великої коаліції" буде створено лише в тому випадку, якщо за нього проголосують більшість рядових членів Соціал-демократичної партії Німеччини.

Вибори в парламент Німеччини - бундестаг - відбулися 24 вересня. Однак для того щоб приступити безпосередньо до обговорення складу майбутнього уряду ФРН, партіям, що пройшли в парламент Німеччини, знадобилося понад 120 днів - так довго підготовка до формування кабінету в ФРН не тривала ще ніколи.

Після провалу спроби створити правлячу коаліцію з "зеленими" і лібералами з Вільної демократичної партії (ВДП) відновлення союзу з соціал-демократами залишалося для Ангели Меркель єдиною реалістичною можливістю створити уряд, що володіє парламентською більшістю.