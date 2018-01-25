Північна Корея закликала всіх корейців світу обєднатися

Влада КНДР закликала всіх корейців світу об'єднатися заради розвитку і зміцнення співпраці. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Центрального телеграфного агентства Північної Кореї, повідомляє Газета.ру.

У заяві говориться, що громадяни обох Корей повинні мати «можливість вільного пересування, що сприятиме мирному клімату на півострові».

У КНДР заявили, що головною перешкодою до об'єднання КНДР і Південної Кореї є військова напруга.