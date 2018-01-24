«Rzeczpospolita»: Українці вивезли з Польщі закуплені товари на понад 2 млрд зл.

Рух на прикордонних переходах між Польщею та Україною у 2017 році був більшим, ніж торік. Українці вивезли з Польщі товари на понад 2 млрд злотих, - повідомляє «Rzeczpospolita».

У самому лише Підкарпатському воєводстві протягом 2017 року польсько-український кордон перетнуло 13,5 млн людей. «Це рекорд і на мільйон більше, ніж 2016 року», - говорить майор Ельжбєта Пікор, речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі.

2017 року на цій ділянці кордону побито й інший рекорд – кількості осіб, пропущених через кордон протягом доби. В середньому прикордонники пропускають 36 тис. осіб на добу, а 23 грудня їх було аж 58 тисяч.

Протягом останніх кількох років можна зауважити тенденцію, що іноземці охоче купують товари у Польщі та вивозять їх в рамках процедури TAX FREE. Якщо ще 2013 року загальна вартість таких товарів у Підкарпатському воєводстві сягала 1,286 млрд злотих, то минулого року ця сума сягнула вже 2,364 млрд злотих.