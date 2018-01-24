У США підліток розстріляв дітей у школі

В американському місті Бентон штату Кентуккі 15-річний підліток почав стрілянину по людях, що знаходилися в школі. В результаті загинули хлопчик і дівчинка 15 років. Всього постраждали 19 осіб, з них 14 отримали вогнепальні поранення, повідомляє місцевий телеканал Local6.

Постраждалих доставили в лікарню, деяких - на вертольоті. Іншим учням, які перебували в школі під час стрілянини, надається необхідна допомога.

Як повідомили в міській поліції, підозрюваний у стрільбі підліток вже затриманий. Інші подробиці події з'ясовуються.

Губернатор штату в своєму Twitter закликав всіх зберігати спокій і не поширювати недостовірні чутки про те, що трапилося.