Мати спробувала продати 15-річну дочку та племінницю через сайт повій

45-річна жінка з Буенос-Айреса хотіла продати через сайт повій своїх 15-річну дочку і племінницю. При обшуку поліцейські виявили в квартирі жінки перуки, секс-іграшки, мобільні телефони і немовля, народжене однією з дівчаток.

За інформацією Daily Mail, дівчатка приїхали в гості до заповзятливої ​​жінки напередодні Різдва. Та виставила фотографії на сайті повій і самостійно організовувала їм зустрічі з клієнтами. Майбутніх "покупців" жінка запевняла, що обидві дівчини вже досягли повноліття. Статевий акт з дочкою або племінницею сутенерка оцінювала в 1500 аргентинських песо.

Наразі дітей вилучили соціальні служби, а їх родичці пред'явлено звинувачення в сексуальній експлуатації неповнолітніх. За законами Аргентини їй може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення.