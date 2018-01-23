Через наплив українців до Польщі сповільнилося зростання зарплатні

Інтернет-портали, що займаються пошуком вакансій, готуються до чергового вдалого року, адже минулого було побито рекорд із кількості оголошень. Найбільше зростала кількість вакансій для спеціалістів з нерухомості й будівельної галузі. Натомість найбільше пропозицій працевлаштування мали спеціалісти з продажу, обслуговування клієнта, а також інформатики. Про це свідчать дані одного з найбільших профільних порталів Pracuj.pl. Протягом минулого року на цьому сайті було опубліковано 534 тис. оголошень. Це на 10% більше, ніж торік.

«Ринок праці у Польщі дуже розкрутився», - коментує Рафал Нахина, керівний директор Pracuj.pl. Він розраховує на збереження доброї конкуренції у 2018 році та на черговий рекорд кількості оголошень про працю. Про зростання в цьому році свідчить також і статистика державних бюро працевлаштування, в яких 2017 року працедавці запропонували майже 1,7 млн вакансій і місць професійної активізації, тобто на понад 13% більше, ніж торік.

Вже 20% фірм працевлаштовують працівників з України. У більшості випадків вони заповнюють прогалини, яких не можна заповнити силами поляків. З іншого боку, однак, наплив українців призвів до сповільнення зростання зарплатні у Польщі, - повідомляється у звіті «Барометр заробіткової імміграції – ІІ півріччя 2017».

Насамперед така тенденція помітна у великих фірмах. Найменше ж українців працює на малих підприємствах – лише 13%. Здебільшого працівники з України працюють у Польщі на низьких і середніх посадах. Великою мірою це спричинено тим, що їх найчастіше працевлаштовують на основі спрощеної процедури, через що вони можуть працювати у Польщі лише протягом 6 місяців на рік. Це замало, як на керівні посади.

Також, всупереч стереотипам, українці заробляють не менше поляків. Через нестачу робітників, аби здобути працівників з України, польські працедавці змушені платити їм стільки ж, скільки й місцевим працівникам.

У IV кварталі польська економіка могла досягти навіть 5-відсоткового темпу зростання. Погана новина, однак, така, що це одноразове досягнення.

«Дивлячись на повний набір місячних даних за IV квартал, ми припускаємо, що зростання ВВП у цей період було не меншим, ніж 5%, у порівнянні з попереднім роком», - написали після п’ятничної серії даних економісти банку PKO BP, котрі 2017 року (за рейтингом газети «Parkiet») робили найточніші прогнози щодо макроекономічних показників. Тієї ж думки дотримуються економісти інших банків: ING Bank Śląski та Pekao.

Попри це більшість економістів вважає, що 2018 року зростання споживацького попиту дещо уповільниться, проте, швидше, ніж 2017 року, зростатиме рівень інвестицій. У результаті динаміка ВВП знизиться цьогоріч ближче до 4%, у порівнянні з 4,5% минулого року, говорить Польське радіо.