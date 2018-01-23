Міністра культури Південної Кореї покарали двома роками тюрми за "чорні списки" артистів

Колишній міністр культури Південної Кореї Чо Юн Сун засуджена у вівторок, 23 січня, апеляційним судом в Сеулі до дворічного ув'язнення за складання так званого "чорного списку" діячів мистецтв, критично налаштованих по відношенню до президента Пак Кин Хе. Список включав майже десять тисяч імен та був покликаний позбавити незручних діячів державної підтримки.

Крім колишнього міністра, чотири роки в'язниці отримав колишній глава президентської адміністрації Кім Кі Чун, що проходив по цій же справі. Чо Юн Сун стала першим в історії країни міністром, заарештованим під час виконання службових обов'язків. У липні вона судом першої інстанції була засуджена до умовного терміну.

Нагадаємо, Президент Пак Кин Хе 10 березня 2017 року рішенням Конституційного суду була відсторонена від влади і достроково зміщена з посади. 31 березня вона була заарештована.

Разом з Пак Кин Хе до суду, який почався в травні, була доставлена ​​і її подруга Чхве Сун Сіль, яка і виявилася в епіцентрі скандалу. Її підозрюють у зловживанні дружніми зв'язками з президентом для примусу південнокорейських компаній до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Ці кошти Чхве, за версією слідства, могла витратити на особисте збагачення.