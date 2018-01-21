Урядові структури США на місяць призупинили роботу

Станом на 00:01 суботи 20 січня (07:00 ранку за київським часом) багато урядових відомств припинили свою роботу, хоча основні органи, які займаються важливими системами життєзабезпечення продовжать працювати.

Більшість співробітників департаментів житлового забезпечення, охорони довкілля, освіти та торгівлі залишаться вдома. Половина працівників казначейства, відділів охорони здоров'я, оборони та транспорту також не працюватимуть в понеділок.

Національні парки та пам'ятки можуть закрити. Це розлютило громадськість під час "шатдауна" 2013 року, повідомляє ВВС.

Візові та паспортні процеси також можуть затримуватися.

Але основні послуги з життєзабезпечення будуть надавати. Зокрема, йдеться про національну безпеку, поштові послуги, контроль повітряного руху, медичне обслуговування, допомогу у випадку стихійних лих, також працюватимуть в'язниці, сфера оподаткування та електрогенеруючі підприємства.

Під час "шатдауна" у 2013 році без роботи залишалося близько 850 тисяч працівників. Це коштувало уряду два мільярди доларів втрат продуктивності та призвело до "значного негативного впливу на економіку", зазначали тоді в Адміністративно-бюджетному управлінні при президенті США.

Дональд Трамп, який у той час був гостем програми Fox and Friends, поклав провину за "шатдаун" на тодішнього президента Барака Обаму.

"Проблеми починаються з верхівки і мають з верхівки вирішуватися", - сказав тоді пан Трамп.

Сьогодні Президент Дональд Трамп звинуватив демократів у тому, що вони ставлять політику над інтересами американського народу.