У Туреччині розбився туристичний автобус: є загиблі та поранені
В ДТП постраждало понад півсотні людей.
Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед жертв ДТП у центральній турецькій провінції Ескішехір. Про це BBC Україна повідомили у Міністерстві закордонних справ.
За інформацією турецьких ЗМІ загалом в аварії загинули 11 людей, ще 44 отримали поранення.
Під час руху з Анкари в західну провінцію Бурса транспортний засіб врізався у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.
Водій та його помічник заарештовані і перебувають під вартою.
ЗМІ повідомляють, що поліція продовжує розслідування інциденту.
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