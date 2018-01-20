У Туреччині розбився туристичний автобус: є загиблі та поранені

В ДТП постраждало понад півсотні людей.

Посольство України в Туреччині перевіряє, чи є українці серед жертв ДТП у центральній турецькій провінції Ескішехір. Про це BBC Україна повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За інформацією турецьких ЗМІ загалом в аварії загинули 11 людей, ще 44 отримали поранення.

Під час руху з Анкари в західну провінцію Бурса транспортний засіб врізався у дерево на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.

Водій та його помічник заарештовані і перебувають під вартою.

ЗМІ повідомляють, що поліція продовжує розслідування інциденту.

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