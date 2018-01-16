Подружжя тримало 13 дітей на ланцюгу

У США у місті Перріс в Каліфорнії подружня пара тримала під замком 13 своїх дітей, причому деякі з них були прикуті ланцюгом до ліжка, передає Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що 17-річна дівчинка змогла втекти з дому, і, діставшись до телефону, подзвонила в поліцію. Після прибуття на місце співробітники правоохоронних органів виявили 12 її братів і сестер у віці від двох до 29 років, причому відзначається, що неповнолітніми були всього шестеро дітей. У поліції зазначили, що діти недоїдали і були «дуже брудними».

Подружжя, яке тримало дітей в ув'язненні затримали, їм пред'явлені звинувачення в тортурах і в загрозі життю дітей.