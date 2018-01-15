Невідомі в масках напали на дітей у школі в Пермі

В одній зі шкіл Пермі здійснено напад на учнів, повідомляє «Комсомольська правда Перм».

Інцидент, за даними ЗМІ, стався в школі № 127, яка знаходиться в Мотовіліхінському районі міста.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків в масках напали на учнів школи.

В результаті нападу на школу в Пермі постраждали дев'ять осіб. Вісім учнів і одна вчителька отримали ножові поранення під час нападу невідомих в школі в Пермі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані Міністерства територіальної безпеки краю.

Як заявив представник прес-служби міністерства територіальної безпеки, інцидент стався в школі № 127 з поглибленим вивченням окремих предметів, яка знаходяться в Мотовиліхінському районі, о 10.19 за місцевим часом.