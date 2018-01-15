Китаю вдалось повернути в країну 1300 хабарників-втікачів

Владі Китаю вдалося повернути в країну 1300 втікачів і відшкодувати збитки в 980 млн юанів. В 2017 році, повідомляє China Daily з посиланням на антикорупційне відомство КНР.

Із загального числа підозрюваних 347 були членами Комуністичної партії Китаю. Також повідомляється, що 14 підозрюваних були оголошені в розшук по лінії Інтерполу.

За даними китайської влади, ще 800 підозрюваних в посадових злочинах, таких як хабарництво, до сих пір знаходяться на волі. Передбачається, що 70% з них ховаються в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та США.

У жовтні стало відомо, що головний борець з корупцією в Китаї покине свій пост.