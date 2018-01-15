В Китаї професора позбавили наукового ступеня через сексуальні домагання 13 -річної давності

Міністерство освіти Китаю 14 січня позбавило наукового ступеня університетського професора, звинуваченого в сексуальному домаганні по відношенню до студентки, повідомляє Reuters.

За даними агентства, інцидент набув широкого розголосу в медіа Китаю і провів до зародження руху MeToo в цій країні.

Бейханський університет Пекіна повідомив, що звільнив професора від викладацької посади після розслідування, в ході якого з'ясувалося, що він здійснював домагання, серйозно порушивши професійну етику і правила поведінки співробітників ВНЗ.

Розгляд почався після того, як колишня студентка університету публічно звинуватила викладача в своєму блозі в тому, що 13 років тому він нібито запросив її в будинок своєї сестри і приставав до неї. За її словами, він відстав тільки після того, як вона розплакалася і зізналася у своїй невинності. Крім того, він нібито приставав і до інших студенток.

Повідомляється, що випускниця після переїзду в США надихнулася хештегом MeToo, який став символом боротьби проти сексуальних домагань в індустрії розваг Сполучених Штатів.