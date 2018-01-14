Президентські вибори в Чехії: другому туру бути

У Чехії практично закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів.

Чинний президент 73-річний Мілош Земан після підрахунку майже 100% голосів здобув найбільше підтримки - за нього проголосували майже 39% виборців.

Однак цього результату недостатньо, аби вибори завершилися в один тур.

У другому турі, що відбудеться 26-27 січня, Земан змагатиметься з колишнім президентом чеської академії наук 68-річним Їржі Драгошем. Зараз його підтримали 26% виборців.

Прямолінійний підхід Земана щодо проблеми міграції дозволив йому завоювати чимало голосів у сільській місцевості Чехії, повідомляє ВВС.

Проте виборці у містах більш охоче голосували за проєвропейських опонентів політика, за словами яких, чинний лідер країни отруїв політичну атмосферу в країні.

У Празі найбільше голосів здобув Їржі Драгош.

Президент Земан є одним із найвідвертіших противників санкцій проти Росії та розглядає як пріоритет покращення відносин з Китаєм.

Пан Драгош, який підтримує участь Чехії в ЄС та НАТО, перебуває в опозиції до нього: "Ми в Чехії говоримо, що риба гниє з голови, і це чудово підсумовує термін пана Земана".