Повідомлення Посольства України в Республіці Польща щодо ситуації з українськими робітниками в польській компанії Lindab

У зв’язку з повідомленнями ЗМІ про можливі прояви дискримінації за національною ознакою в компанії Lіndab та після оперативного втручання в ситуацію Посольства України в Республіці Польща керівництво компанії оприлюднило заяву такого змісту:

(Неофіційний переклад з польської)

"Протягом останнього часу у ЗМІ з’явилися повідомлення про різний спецодяг працівників фірми Lindab. Ми стурбовані звинуваченнями на нашу адресу, оскільки докладаємо усіх зусиль, щоб трактувати всіх працівників справедливо, рівним чином та з повагою. У цій заяві хотіли б роз’яснити ситуацію.

Lindab прагне забезпечити рівне ставлення до всіх працівників, зокрема і тих, які працюють для нашої компанії, будучи працевлаштованими зовнішніми аутсорсинговими фірмами. Дії, які могли б бути визнані як дискримінація, є неприйнятними. Наш Кодекс поведінки передбачає, що "всіх працівників слід трактувати справедливо, рівним чином та з повагою. Працівники повинні поважати походження та відмінні погляди колег, клієнтів та інших осіб, а також не повинні дискримінувати чи переслідувати будь-якого працівника або кандидата на підставі расової, статевої, релігійної, національної приналежності чи сексуальної орієнтації. Розглядаємо різноманіття як фактор, що сприяє рентабельності і прагнемо його підтримувати".

У зв'язку з вищевикладеним, хотіли б представити нашу позицію щодо обговорюваного у засобах масової інформації питання відмінностей робочого одягу наших працівників.

Протягом багатьох років Lindab дотримується найвищих стандартів у забезпеченні комфорту умов праці, прав працівників та, насамперед, безпеки праці працівників та інших людей, що працюють в Lindab. Одним з методів забезпечення ефективності та безпеки на робочому місці є використання різних кольорів захисного одягу, що спрощує швидку ідентифікацію. Наприклад, бригадирів можна легко розпізнати за червоною сорочкою, а техніків за зеленою. Використання уніформи чи, наприклад, захисних шоломів різних кольорів - практичне рішення, що використовується на великих промислових підприємствах у всьому світі.

Орієнтовно рік тому у виробничому цеху і на складі виникли комунікаційні проблеми у зв'язку з тим, що не всі розмовляли однією мовою. Це стало причиною низки стресових ситуацій та непорозумінь, що часто призводило до звільнень. Належна комунікація є для Lindab питанням безпеки. Прагнемо забезпечити безпечну і здорову робочу атмосферу та постійно підвищувати стандарти з метою мінімізації ризиків нещасних випадків на виробництві. Ситуація, при якій є незрозумілим, хто яку мову використовує і чи розуміє надану інформацію, може становити загрозу для життя і здоров'я. Іноземців, працівників, які не володіють польською мовою, працевлаштовувала зовнішня компанія, яка надає послуги для Lindab, тому ми розпочали діалог із цим роботодавцем. Нашою метою було опрацювання рішення, яке спростило б взаємному комунікацію.

Ми вирішили запровадити модель швидкого розпізнавання, якою мовою користуються окремі особи: співробітники, які не розмовляли польською, незалежно від національності, повинні були носити інші футболки. Ми також встановили, що деякі співробітники знають як польську, так і іншу мову, і таким чином можуть перекладати.

Таке рішення дозволило організувати ефективну систему комунікації між співробітниками, яка полягає у направленні повідомлень безпосередньо людям, які їх розуміють, а також, якщо це необхідно, можуть перекласти та передати їх зміст іншим. На виробництві та складах товарів надзвичайно важливою є добра організація робочого процесу та, перш за все, забезпечення безпечних умов роботи для працівників.

З моменту впровадження нової системи всі співробітники, які не розмовляють польською, носять жовті футболки, а працівники, які можуть допомогти з перекладом - помаранчеві. Вибір кольорів не був продиктований прихованими підтекстом. Такі зміни допомогли подолати наявні труднощі, спричинені мовним бар'єром. Працівники в помаранчевих футболках відіграють особливо важливу роль у Lindab, оскільки сприяють покращенню комунікації. Така система застосовується до всіх іноземців-працівників Lindab, які не розмовляють польською мовою, а не лише до українців, як це зазначено в публікаціях ЗМІ. Сьогодні в Lindab працюють громадяни України, Білорусі, Молдови.

Запроваджені зміни отримали позитивні відгуки працівників, однак, з огляду на триваючу в ЗМІ протягом кількох днів дискусію, ми вирішили розглянути це питання на предмет пошуку альтернативних рішень. Звичайно, ми вже отримали юридичну консультацію щоб переконатись, що такі рішення не суперечать антидискримінаційним законам. Однак, продовжуватимемо обговорення для вироблення найбільш корисного рішення для всіх співробітників наших цехів.

Lindab відкритий до співробітництва з організаціями та державними органами, готовими до діалогу з метою забезпечення гідних та безпечних умов праці для всіх своїх працівників.

Всі особи, які працюють у Lindab, можуть розраховувати на справедливе, рівне ставлення і повагу".