Британія не збирається надавати Ассанжу дипломатичний статус

Британія не збирається надавати Ассанжу дипломатичний статус

У разі надання дипломатичного статусу, Ассанж міг би покинути як посольство Еквадору, так і Британію.

Джерело: Відомості

МЗС Великобританії відхилив запит з боку уряду Еквадору про надання дипломатичного статусу Джуліану Ассанжу, засновнику WikiLeaks, повідомляє Guardian.

Цей захід міг би вирішити проблему з тривалим перебуванням громадянина Австралії Ассанжа в Великобританії.

Дане рішення прийнято на тлі повідомлень про те, що засновник WikiLeaks, який прожив в посольстві Еквадору більше п'яти років, недавно отримав громадянство цієї держави.

У разі надання дипломатичного статусу, Ассанж міг би отримати певну недоторканність і зміг би покинути як посольство Еквадору, так і Великобританію, не ризикуючи бути заарештованим за порушення колишніх умов звільнення під заставу.

Раніше повідомлялося, що МЗС Еквадору не став підтверджувати або спростовувати повідомлення ЗМІ про надання засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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