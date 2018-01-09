ЗМІ: Спецпрокурор хоче допитати Трампа

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка проводить розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори, збирається допитати президента Дональда Трампа, пише американська преса.

Про допити повідомили кілька ліберальних американських ЗМІ (Washington Post, CNN і NBC) з посиланням на неназвані джерела, "знайомі з ситуацією".

Адвокати Дональда Трампа не підтвердили ці повідомлення.

За інформацією джерел, Роберт Мюллер нібито заявив про бажання зустрітися і поговорити віч-на-віч з президентом під час зустрічі з його юристами Джоном Даудом і Джеєм Секулоу. На зустрічі з адвокатами Трампа, крім Мюллера, також був присутній заступник спецпрокурора Джеймс Кварлес.

Згідно з цими повідомленнями, команда Мюллера в своєму розслідуванні рухається швидше, ніж уявляють собі люди, не залучені безпосередньо в цей процес. Джерела видань також повідомили, що Трамп не проти ідеї зустрічі зі спецпрокурором і вважає, що це зніме всі питання про ймовірну координацію дій між його штабом і Кремлем під час виборчої кампанії 2016 року.

За даними цих же анонімних джерел, юристи президента нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко опираються особистій зустрічі президента і спецпрокурора віч-на-віч.

За твердженням американських видань, юристи президента ще з грудня минулого року педалюють ідею, що президент повинен відповідати на питання письмово.

Як аргумент вони наводять випадок з Рональдом Рейганом: 40-й президент США створив прецедент, відповівши у письмовому вигляді на питання слідства щодо Ірану. Адвокати Трампа також заявили команді Мюллера, що ті зобов'язані пред'явити достатньо доказів того, що інформація, отримана від президента, критична для проведення подальшого розслідування, інформує ВВС.