У Єгипті розбилася повітряна куля з туристами

Неподалік від єгипетського міста Луксор розбилася повітряна куля із туристами на борту. Одна людина загинула, є поранені, повідомили чиновники.

Біля 20 людей були на борту, коли сталася аварія. Загиблий турист приїхав із Південної Африки.

Повітряна куля пролітала над старовинним містом, але через сильний вітер збилася з курсу.

Очільник міста Махмуд Бадр підтвердив інформацію про аварію у п'ятницю. Він додав, що слідкує за станом здоров'я пасажирів, які перебувають у місцевій лікарні, повідомляє агентство AFP.

Представник міністерства охорони здоров'я заявив, що двоє поранених перебувають у важкому стані.

На борту кулі була низка іноземців із Південної Африки, Аргентини, Іспанії, а також туристи з Єгипту.

На місце аварії прибули біля 20 машин швидкої допомоги, повідомляє інформаційне агентство Mena у Єгипті.

Стародавнє місто Луксор розташоване на берегах річки Ніл на півдні Єгипту, і користується популярністю серед туристів завдяки археологічним пам'яткам, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, аварії на повітряних кулях траплялися у регіоні раніше.

У 2013 році в Луксорі загинули 19 туристів під час подібної подорожі. Серед загиблих були громадяни Франції, Японії та Британії. Куля була на висоті 300 метрів над землею, коли зайнялася.

У 2016 році в місті тимчасово обмежили польоти повітряними кулями. Таке рішення ухвалили через те, що 22 туристи з Китаю травмувалися під час жорсткої посадки.