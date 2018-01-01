Влада Ірану заборонила соцмережі, за допомогою яких організовуються протести
В Ірані заборонили Telegram та Instagram.
Влада Ірану заборонила соцмережі, за допомогою яких у країні організовують протести.
Обмеження роботи додатку для повідомлень Telegram та сервісу для публікації фото Instagram є тимчасовими, передала національна агенція новин Irib.
На такий крок пішли "для підтримки спокою та безпеки суспільства", ідеться у заяві.
Протести у країні тривають вже третій день. Вони спалахнули через падіння рівня життя, інформує ВВС.
Раніше у неділю іранський Корпус вартових Ісламської революції застеріг протестувальників, що якщо політичні заворушення триватимуть, мітингарі побачать "залізний кулак" нації.
Але командувач Корпусу вартових - гілки іранської армії - заявив, що протести деградували й перетворилися на зібрання людей, що вигукують політичні гасла та спалюють державну власність.
Втім, ці мітинги є найбільшим виявом інакомислення в країні з часу великих демонстрацій прибічників реформ 2009 року.
Повідомляють про двох загиблих під час акцій.
Нагадаємо, Іран є ключовим союзником уряду Башара Асада в Сирії.
Його також звинувачується в тому, що він забезпечує зброєю повстанців-хуситів, які воюють проти коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені, а також є союзником потужного шиїтського руху "Хезболла" в Лівані.