Влада Ірану заборонила соцмережі, за допомогою яких організовуються протести

Влада Ірану заборонила соцмережі, за допомогою яких у країні організовують протести.

Обмеження роботи додатку для повідомлень Telegram та сервісу для публікації фото Instagram є тимчасовими, передала національна агенція новин Irib.

На такий крок пішли "для підтримки спокою та безпеки суспільства", ідеться у заяві.

Протести у країні тривають вже третій день. Вони спалахнули через падіння рівня життя, інформує ВВС.

Раніше у неділю іранський Корпус вартових Ісламської революції застеріг протестувальників, що якщо політичні заворушення триватимуть, мітингарі побачать "залізний кулак" нації.

Але командувач Корпусу вартових - гілки іранської армії - заявив, що протести деградували й перетворилися на зібрання людей, що вигукують політичні гасла та спалюють державну власність.

Втім, ці мітинги є найбільшим виявом інакомислення в країні з часу великих демонстрацій прибічників реформ 2009 року.

Повідомляють про двох загиблих під час акцій.

Нагадаємо, Іран є ключовим союзником уряду Башара Асада в Сирії.

Його також звинувачується в тому, що він забезпечує зброєю повстанців-хуситів, які воюють проти коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені, а також є союзником потужного шиїтського руху "Хезболла" в Лівані.