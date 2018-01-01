У Ліверпулі згоріли одночасно 1400 автомобілів

У Ліверпулі (Велика Британія) згоріла багаторівнева парковка, на якій перебувало 1,4 тис. автомобілів. Про це повідомляє BBC. Як зазначає видання, парковка розташована поруч з концертно-розважальним комплексом Echo Arena в Ліверпулі та вміщала 1,6 тис. автомобілів, але під час пожежі були зайняті не всі місця. За даними поліції, вогонь знищив усі автомобілі, їхнім власникам рекомендували звернутися в страхові компанії. Через сильний вогонь і дим поліції довелося евакуювати мешканців прилеглих будинків. У пожежній і рятувальній службі пожежу на парковці біля Echo Arena назвали однією із найсильніших, з якими їм доводилося стикатися. За попередніми даними, ніхто не постраждав.