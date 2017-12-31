У Таїланді банкір був засуджений до 13 тисяч років

У Таїланді суд виніс рішення 34-річному Пудіту Кіттіпраділоку, згідно з яким він засуджений до 13 тисяч років в'язниці. Про це повідомляє "Бі-бі-сі".

Кіттіпраділок проходив у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. Чоловік незаконно організував банк і став пропонувати людям взяти у нього іпотеку на житло, що будується під найнижчий відсоток в країні. Жертвами афери стали 40 тисяч тайців. У банк вони принесли суму більш, ніж в 162 мільйони доларів. Однак діяльністю кредитної організації вчасно зацікавилася прокуратура і почала слідчу перевірку. Після того, як Кіттіпраділока затримали, він відразу визнав свою провину в незаконній банківській діяльності, після чого справу було передано до суду. За щиросердне зізнання підсудного зменшили термін удвічі - з 13 тисяч років до шести з половиною тисяч, засудивши таким чином на 93 довічних ув'язнення.