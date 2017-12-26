КНДР створила новий супутник

Північна Корея створила новий супутник. Про це повідомила південнокорейська газета "Чунан Ільбо" з посиланням на джерела в розвідці.

За даними видання, супутник отримав назву "Кванменсон-5" ( "Яскрава зірка"). Подробиць і технічних характеристик не наводиться.

Попередній запуск супутника "Кванменсон-4" з однойменної ракетою-носієм відбувся 7 лютого 2016 року з космодрому сохей в провінції Пхенан-Пукто. Через цей запуск ситуація на Корейському півострові різко загострилася.

За даними японських і південнокорейських військових, ця ракета - вдосконалена модифікація носія "Инха-3" ( "Чумацький шлях"), цивільної версії міжконтинентальної балістичної ракети "Тепходон-2".