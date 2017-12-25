У Данії для злочинців створили найкомфортнішу вязницю у світі

Ув'язненим пропонуються комфортні умови з сучасний дизайном. Влада вважає, що така обстановка сприятливо позначиться на майбутньому злочинців, після в'язниці вони не будуть повторно порушувати закон.

Сторстрьом знаходиться недалеко від датського міста Гундслев.

На будівництво в'язниці пішло п'ять років і $ 160 млн.

Над проектуванням Сторстрьома працювало данське бюро C.F. Møller з Орхуса.

В'язниця розрахована на 250 ув'язнених. Площа кожної камери становить 3,7 квадратних метра.

Кожна кімната оснащена 56-сантиметровим телевізором, холодильником, шафою, великим вікном і ванною кімнатою.

Також в тюрмі присутні загальні кімнати ..... спортивні майданчики ... Також Сторстрьом оснащений власною церквою ...

Архітектори хотіли, щоб Сторстрьом дозволив підтримувати розумовий і фізичний стан ув'язнених, а також став приємним місцем для співробітників.