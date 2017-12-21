Держдеп США видав ліцензії на постачання зброї Україні

США схвалили комерційні ліцензії на постачання стрілецької зброї Україні, що дозволить купувати деякі види легкого озброєння в американських виробників. Про це у середу, 20 грудня, заявила речниця Держдепартаменту Хізер Ноєрт.

За її словами, про це 13 грудня поінформував Конгрес США. Ноєрт наголосила, що дозвіл не означає, що американський уряд буде продавати цю зброю безпосередньо владі у Києві.

За документами Держдепартаменту, Україна купувала невеликі партії цього виду озброєння протягом декількох років, зокрема до незаконної анексії Криму Росією у 2014 році, а також після неї.

Схвалена ліцензія передбачає продаж, зокрема, автоматичної та напівавтоматичної зброї калібром до 50 мм, а також гвинтівок, глушників, прицілів, полум’ягасників та інших деталей вогнепальної зброї. Ноєрт підкреслила, що уряд США ніколи безпосередньо не забезпечував Україну смертоносним оборонним озброєнням, але також не виключив такої підтримки. Американські експортери зброї можуть будь-коли подати заявку на прямий комерційний експорт.

У жовтні Україна висловила надію, що у межах допомоги від США Київ отримає системи повітряної розвідки, протитанкові системи та радіоелектронну зброю. Наприкінці вересня голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд підтримав постачання Україні смертоносної зброї, аби допомогти у боротьбі з агресією з боку Росії. Рішення у цій справі має прийняти президент Дональд Трамп.

Росія постачає проросійським терористам на сході України не тільки танки та іншу важку військову техніку, але також сучасні ракетні комплекси. Крім того, бойовикам допомагають російські військові інструктори та найманці.

Багато американських законодавців, зокрема відомий республіканський сенатор Джон МакКейн, з початку російської анексії Криму та війни на сході закликали надати Україні бойові системи озброєння, що дозволять українським силам протистояти агресивним діям Москви.

Раніше видання «The Washington Post» повідомило, що Америка схвалила експортну ліцензію на поставки Україні великокаліберних снайперських гвинтівок, боєприпасів і військових деталей на суму понад 41 мільйон доларів.

Президент США Дональд Трамп у середині грудня схвалив виділення 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.