Автомобіль наїхав на натовп і буквально "косив" людей, як траву

У місті Мельбурн в Австралії відбулася надзвичайна подія зі смертельними жертвами.

Вранці, 21 грудня, автомобіль протаранив натовп людей на жвавій ділянці міста поруч з вокзалом Фліндерс-стріт у місті Мельбурн, передає Політека.

За словами свідків, автомобіль рухався з високою швидкістю до ста кілометрів на годину, протаранив натовп у 60 чоловік і буквально «косив тіла».

Водій у самому жвавому куточку Мельбурна їхав зі швидкістю 80-100 км/год і і загальмував тільки тоді, коли збив 12-15 чоловік, а потім врізався в автобусну зупинку,

– пишуть очевидці в соцмережах.

Також очевидці відзначають, що за все водій протаранив натовп з 40-60 людей.

"Все сталося миттєво. Я почув оборот двигуна, і тут же – перший удар. Потім я побачив, як він "косить тіла". Вони розліталися в сторони. Всі починають кричати. ​​Люди лежать на землі, – діляться спогадами про трагедію жителі міста.

На даний час поліція перекрила ділянку. Співробітники офісів і організацій, що знаходяться по сусідству, заблоковані в приміщеннях. Правоохоронці опитують свідків.

Повідомляється, що на даний момент водій затриманий, а число жертв зросло до 19 осіб.

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