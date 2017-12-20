Наречена принца Гаррі не хоче слідувати традиціям

Як відомо, весілля принца Гаррі відбудеться 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Молодята вибрали для торжества банановий торт. А ще норовлива Меган всупереч всім очікуванням королівської сім'ї не стала залучати до створення свого весільного плаття британських модельєрів. Чомусь багато хто розраховував, що наряд нареченої виготовить Вікторія Бекхем або Сара Бертон. Сара, до речі, створювала вінчальний наряд для Кейт Міддлтон. Меган же відправила запит на ескіз сукні для одруження модельєру з Ізраїлю Інбалу Дрору, повідомляє видання JerusalemPost.

Інбалу відомий як творець дуже провокаційних нарядів, які рясніють розрізами, глибокими декольте і великою кількістю вишивки. У виробах цього модельєра жінки виглядають неймовірно спокусливо і сексуально. Найвідомішою його роботою стала сукня для Бейонсе, в якому співачка блищала на врученні премії «Греммі». Облягаюча біла сукня з його колекції викликала справжній фурор на церемонії.