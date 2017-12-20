Заради ролика для YouTube американка вбила свого хлопця

Про це пише The Star Tribune. Моналіза Перез і її хлопець Педро Руїз хотіли зняти відео для свого каналу на YouTube, на якому дівчина стріляє з пістолета в молоду людину, яка використовує в якості захисту книгу. Перез вистрілила з відстані півметра, і куля пройшла через книгу, потрапивши в груди Руїза. Від отриманого поранення хлопець помер. Дівчина визнала себе винною в ненавмисному вбивстві. Їй загрожує шестимісячне тюремне ув'язнення, після чого протягом 10 років вона буде перебувати під наглядом правоохоронців. Як зазначається, Перез і Руїз вели на YouTube канал з пранками і жартами. Перед інцидентом Перез написала в твіттері, що ідея зйомки відео зі стріляниною належала її молодій людині.