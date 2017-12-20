Для українських мігрантів можуть видавати зелені карти на поселення

Економічні мігранти з-за східного кордону Польщі, особливо з України, стають, практично, єдиним джерелом заповнення прогалини на ринку праці в Польщі – повідомляє «Dziennik Gazeta Prawna». А це показує, що уряд у питанні міграційної політики нарешті повинен перейти від слів до вчинків.

На погляд експертів, модель політики щодо мігрантів повинна змінитися і перейти від короткострокової до довгострокової. Польща повинна заохочувати мігрантів поселятися над Віслою і тут працювати. Видання наголошує, що прем’єр-міністр Моравєцький, який дотепер був прихильником таких змін, проте його плани блокували, зараз зможе їх реалізувати. Прем’єр свідомий демографічних проблем і хоче їх вирішувати - наголошує видання.

Однією з ідей є введення для громадян України документа на кшталт зеленої карти, на основі якого українці могли б поселятися в Польщі разом із родинами. Про створення стабільніших умов життя для іноземних працівників у Польщі закликають роботодавці.

Але вже серед політиків такої однодумності немає. Особливо депутати від партії Кукіз’15 висловлюють свої сумніви стосовно присутності українців у Польщі. Однак, як наголошує професор Мацєй Дущик, - число українців у Польщі може бути політичною проблемою лише тих, хто не має ніякого уявлення про міграцію, інформує Польське радіо.