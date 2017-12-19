Китай розповів, коли почнеться ядерна війна з КНДР

Генерал-лейтенант національних військ КНР вважає, що уряд повинен провести мобілізацію всіх військ біля кордонів з Кореєю і починати підготовку до війни. На його думку, ядерна війна з КНДР почнеться до весни. Один з військових експертів Китаю вважає, що граничним терміном початку ядерної війни з Північною Кореєю є весна. Ван Хунгуан - відставний генерал-лейтенант - зазначає, що кількох місяців вистачить для того, щоб безперервний політичний конфлікт Північної Кореї і США переріс у відкриті бойові дії. При цьому Хунгуан зазначає, що радіоактивна хвороба може поширитися прямо на Китай і закликає населення бути готовими до прийдешньої війни. Відставний генерал закликав уряд готувати гуманітарну допомогу для всіх біженців з Північної Кореї і зміцнювати протиракетну оборону країни.