Газопровід Північний потік-2 може усунути Україну з газового ринку

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що газопровід між Росією і Німеччиною може усунути з газового ринку партнера Польщі Україну, однак він дуже небезпечний і для самої Варшави. Прем’єр-міністр підкреслив, що цей проект дуже тісно пов’язує Німеччину з Росією і може наразити Польщу на цінову диктатуру з боку Росії.

Нещодавно західноєвропейські мас-медіа писали, що Німеччина може відмовитися від ідеї будівництва газопроводу в обмін на відмову Польщі від репарацій за втрати під час Другої світової війни.