Британські лікарі врятували дівчинку, яка народилася з серцем назовні (відео)

В Булуеллі (Великобританія) на світ з'явилася дівчинка з ектопією серця - рідкісною вродженою вадою, при якому серцевий м'яз знаходиться зовні грудної клітини. Про це повідомляє The Guardian. Лікарі поставили діагноз на дев'ятому тижні вагітності. Вони повідомили, що шанси на виживання у дитини малі - більше 90% новонароджених з ектопією серця народжуються мертвими або вмирають в перші дні життя. Фахівці рекомендували зробити аборт, однак батьки були проти. Дівчинка народилася живою, в першу годину її життя було проведено три операції, в яких брали участь більше 50 лікарів. Хірурги сформували нову грудну клітку і помістили в неї серце. В результаті, відзначає видання, новонароджена стала першою у Великобританії, кому вдалося вижити з подібною вадою.

https://www.youtube.com/watch?v=7CjpXQrnQrE