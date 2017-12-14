Президент Польщі підписав зміни до закону про працевлаштування іноземців

Президент Польщі підписав закон, згідно з яким, зокрема, іноземці з-за меж Європейського Союзу зможуть отримати посвідку на тимчасове перебування у Польщі у межах перенесення в країну підприємства з іншої держави. Нові пільги для іноземців з-за меж ЄС на початку липня запропонували в польському уряді.

Закон Міністерства внутрішніх справ та адміністрації вводить у польське законодавство директиву Європейського парламенту та Ради ЄС від 15 травня 2014 року у справі умов в’їзду і перебування громадян третіх держав у межах перенесення в країну підприємства, інформує Польське радіо.

За підрахунками Управління з питань іноземців, ці зміни можуть зачепити до 200 тис. осіб. Тільки у 2015 році воєводи зареєстрували понад 100 тис. клопотань про легалізацію тимчасового перебування у зв’язку з виконанням праці.

За словами МВСіА, головною ціллю закону є спрощення процедур під час видачі дозволів на тимчасове перебування іноземців у зв’язку з перенесеннями ними в Польщі свого підприємства. Максимальний період становитиме 3 роки у випадку працівників, які посідають керівні посади та спеціалістів, а також рік у випадку працівників, котрі проходять стажування. Після закінчення цього періоду ці особи повинні покинути територію держав ЄС, якщо не отримають дозвіл на перебування на іншій підставі, згідно з євросоюзними або державними нормами.

Щоб перенести своє підприємство, потрібно бути раніше працевлаштованим у ньому або у тій самій групі підприємств протягом щонайменше 12 місяців – у випадку працівників на керівних посадах та спеціалістів, і 6 місяців – у випадку працівників, які проходять стажування.

Дозвіл на перебування у Польщі у зв’язку з перенесенням підприємства в країну буде видавати воєвода. Клопотання може зареєструвати заклад, який приймає іноземця на роботу у межах внутрішнього перенесення. На підставі цього дозволу іноземець зможе працювати на території усього ЄС у межах даного підприємства.

Як наголосили автори змін до закону про іноземців, найближчим часом у Польщі бракуватиме робочих рук. «Постійні поїздки на заробітки поляків після вступу Польщі в ЄС у 2004 році та динамічне збільшення працевлаштування і брак робочої сили у деяких галузях державної економіки призвели до великого зацікавлення з боку польських працедавців працівниками з-за меж Польщі», - пояснили в МВСіА.

У зв’язку з цим, в законі введено спрощення під час видання дозволу на тимчасове перебування та працю, а також дозволу на постійне перебування для працівників, які найняті на професійних посадах, потрібних польській економіці.

Крім того, для іноземців, котрі хочуть отримати дозвіл на постійне перебування у Польщі, введуть нову вимогу. Вони повинні володіти польською мовою щонайменше на рівні B1 (середній рівень). Ця вимога не стосуватиметься дітей до 16 років та тих, які народилися у Польщі.