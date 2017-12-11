Лікарі помилково видалили жінці груди, переплутавши результати аналізів

Лікарі видалили груди 46-річній Марьям Яздані після того, як переплутали результати її аналізів з результатами іншої пацієнтки в Великобританії. Про це повідомляє The Sun.

За словами жінки, в 2015 році вона намацала у себе в грудях вузлик, після чого вирушила до лікарні на мамографію. Після діагностики її відправили на біопсію. Незабаром Марьям поставили діагноз: рак грудей.

Лікарі заявили хворій, що груди, уражені пухлиною, необхідно повністю видалити. Так вони і вчинили. Потім лікарі зробили жінці реконструктивну операцію.

Після восьмигодинного хірургічного втручання і стаціонару Марьям вирушила відновлюватися додому. Туди ж їй подзвонили з госпіталю з вибаченнями. Медики повідомили, що випадково переплутали результати аналізів.

Жінка після такої заяви пережила сильний стрес і впала в депресію, через яку потім закрила свій салон краси.

У лікарні пообіцяли, що вживуть заходів, щоб подібні історії більше не повторилися. Національна служба охорони здоров'я Великобританії, в свою чергу, визнала помилку. Можливо, що Марьям буде виплачена компенсація.