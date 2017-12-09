У Москві з річки випливла жінка з обмотаною скотчем головою

Вчора у лікарню імені Пирогова поступила жінка в спортивному костюмі і з обмотаною скотчем головою. За словами представників правоохоронних органів, вона самостійно вибралася з Москви-ріки. Лікарі поставили жінці діагноз "загальне переохолодження". Зараз вона перебуває у відділенні реанімації і поки не може давати свідчення. Як 46-річна постраждала опинилася у воді, поки не відомо. Як інформують місцеві ЗМІ, поліція з'ясовує обставини події.